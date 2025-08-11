В России вдвое вырос спрос на переводы через СБП





Банки фиксируют значительный рост популярности переводов через Систему быстрых платежей. В частности, по данным ВТБ, во втором квартале 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Банка России, во втором квартале 2025 года через СБП россияне перевели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.

– Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

