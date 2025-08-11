Экономика

В России вдвое вырос спрос на переводы через СБП

Экономика 11.08.2025 12:16
0
11.08.2025 12:16


Банки фиксируют значительный рост популярности переводов через Систему быстрых платежей. В частности, по данным ВТБ, во втором квартале 2025 года количество и объем входящих переводов в банк увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Банка России, во втором квартале 2025 года через СБП россияне перевели рекордные 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем год назад.

– Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фото: из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
11.08.2025 08:39
Экономика 11.08.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2025 06:58
Экономика 10.08.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 18:05
Экономика 08.08.2025 18:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 13:53
Экономика 08.08.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.08.2025 11:02
Экономика 08.08.2025 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.08.2025 05:53
Экономика 08.08.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 13:54
Экономика 07.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.08.2025 11:00
Экономика 07.08.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.08.2025 08:17
Экономика 07.08.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 20:40
Экономика 06.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.08.2025 13:07
Экономика 06.08.2025 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 19:21
Экономика 05.08.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 16:20
Экономика 05.08.2025 16:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.08.2025 10:48
Экономика 05.08.2025 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.08.2025 06:03
Экономика 05.08.2025 06:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде из-за угрозы атаки БПЛА введён запрет на приём и отправку самолётовСмотреть фотографии
09:38
Миссия невыполнима? В Волгограде забуксовала разработка спецтарифа для пассажиров из Городища и ВолжскогоСмотреть фотографии
08:48
Участника СВО Дениса Давыдова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
Кредитный портфель волгоградцев сократился до 401 миллиардаСмотреть фотографии
08:31
Сирены тревоги утром 11 августа завыли на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:26
МО: над регионами России уничтожили 39 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:55
Отпуск для предпенсионеров в России могут увеличить на 7 днейСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области пересчитают воробьевСмотреть фотографии
06:50
Под Волгоградом стадо диких кабанов на посевах попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:08
Волгоградцам хотят запретить звонки в Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
 