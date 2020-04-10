Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосам











Деятельность парикмахерских и салонов красоты остается запрещенной в Волгоградской области из-за особенностей передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он дополнил ответ заместителя губернатора Анны Писемской на вопрос журналиста, почему нельзя разрешить парикмахерам обслуживать клиентов по предварительной записи с соблюдением всех профилактических мер. Замгубернатора пояснила, что этот запрет прописан в постановлении главного санитарного врача и, видимо, в данной сфере есть риски распространения коронавируса.

Николай Алимов пояснил, что COVID-19 может жить в волосах несколько суток. "Представьте ситуацию, когда потенциально зараженный парикмахер стрижет человеку волосы. Это банальный механизм распространения инфекции. Вирус потом будет в течение нескольких суток обитать в волосах этого клиента. Это будет опасный резервуар для заражения", - сказал Алимов.

Напомним, что согласно постановлению администрации Волгоградской области из-за угрозы распространения коронавируса временно запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов, банных комплексов, торговых центров и др. Стоматологические клиники также попали под запрет и пока могут оказывать только экстренную помощь. Представители Роспотребнадзора и облздрава ранее поясняли, что такие меры необходимы и просили волгоградцев потерпеть



