Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосам

Общество 10.04.2020 15:49
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10.04.2020 15:49
Деятельность парикмахерских и салонов красоты остается запрещенной в Волгоградской области из-за особенностей передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он дополнил ответ заместителя губернатора Анны Писемской на вопрос журналиста, почему нельзя разрешить парикмахерам обслуживать клиентов по предварительной записи с соблюдением всех профилактических мер. Замгубернатора пояснила, что этот запрет прописан в постановлении главного санитарного врача и, видимо, в данной сфере есть риски распространения коронавируса.
Николай Алимов пояснил, что COVID-19 может жить в волосах несколько суток. "Представьте ситуацию, когда потенциально зараженный парикмахер стрижет человеку волосы. Это банальный механизм распространения инфекции. Вирус потом будет в течение нескольких суток обитать в волосах этого клиента. Это будет опасный резервуар для заражения", - сказал Алимов.
Напомним, что согласно постановлению администрации Волгоградской области из-за угрозы распространения коронавируса временно запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, массажных салонов, банных комплексов, торговых центров и др. Стоматологические клиники также попали под запрет и пока могут оказывать только экстренную помощь. Представители Роспотребнадзора и облздрава ранее поясняли, что такие меры необходимы и просили волгоградцев потерпеть.
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