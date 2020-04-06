Общество 06.04.2020 15:13
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06.04.2020 15:13
В Волгоградской области стоматологические поликлиники пока продолжат оказывать только экстренную медицинскую помощь. Планов по возобновлению плановой медицинской помощи, в частности, по пломбированию зубов пока нет. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Он пояснил, что предоставление стоматологической медицинской помощи крайне рискованно в ситуации распространения коронавирусной инфекции как для пациентов, так и для врачей. При этом с острой зубной болью волгоградцев будут принимать в каждой государственной стоматологической клинике согласно установленному графику. «Надо потерпеть», - попросил Николай Николаевич.
Также под вопросом остается открытие парикмахерских. Зампредседателя комитета промышленности, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова пояснила, что решение об открытии ряда организаций и предприятий могут принимать муниципалитеты согласно сегодняшнему поручению губернатора с учетом складывающейся обстановки с распространением коронавирусной инфекции. Однако при этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации.
Между тем, на закрытые парикмахерские и стоматологические клиники жалуются в том числе и читатели ИА «Высота 102». Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева также призвала жителей региона к пониманию сложившейся ситуации. «Можно, конечно, ходить в парикмахерские, фитнес-центры. Я и сама от этого страдаю. Но нужно подождать».
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