28 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области по состоянию на утро 10 апреля. Такие данные опубликованы сегодня на официальном портале федерального правительства стопкоронавирус.рф, сообщает ИА «Высота 102».

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на одного человека. Как пояснил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, новый заболевший – это ребенок, который контактировал с заразившимся взрослым, вернувшимся из-за рубежа.

Всего с начала пандемии выздоровели 5 человек, из которых трое взрослых и двое детей. Известно, что к выписке из инфекционной больницы сегодня готовится еще один пациент. Мужчина 15 марта вернулся из Москвы, где находился по работе. Заболевание у него протекало в легкой форме.

По данным оперштаба, под медицинским наблюдением сейчас находятся 5268 человек, которые вернулись с эндемичных территорий. В режиме самоизоляции на дому остаются 1558 человек. В больницах лежат 68 граждан, в том числе – 59 взрослых и 9 детей. Всего выполнено 7505 обследований на коронавирус.











