В центре Волгограда накрыли приватный массажный салон





Массажный салон, оказывающий приватные услуги клиентам в период действия запрета на работу, выявили полицейские в Центральном районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД.





Оперативники застали в салоне и девушек, которые продолжали работать в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Отметим, что это уже не первый работающий приватный салон, который выявили полицейские с начала апреля текущего года.





Административные протоколы за минувшие сутки составлены и в отношении еще семи предпринимателей, которые нарушили установленные властями запреты. Так, в Дзержинском и Красноармейском районах работали цветочные павильоны, в Кировском районе реализовывали кожгалантерею, а в Советском – одежду.