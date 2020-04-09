



Жители села Рыбинка Ольховского района Волгоградской области просят освободить из-под стражи главу Рыбинского сельского поселения Владимира Любакова, подозреваемого в мошенничестве и служебном подлоге . Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее обращение, где стоят подписи 140 человек, поступило в адрес редакции. Селяне просят на время следствия избрать главе поселения иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а в дальнейшем "оценить обоснованность уголовного дела".

"Мы, нижеподписавшиеся, выражаем свою безусловную поддержку главе Рыбинского сельского поселения Любакову Владимиру Анатольевичу, находящемуся под следствием", - говорится в обращении жителей села. По их мнению, "честный, бескорыстный, а также человек, знающий свое дело", не должен находиться в ФКУ СИЗО-3 в г. Фролово, куда его поместили 31 марта текущего года.

Напомним, что накануне СУ СКР по Волгоградской области сообщило о задержании главы одного из сельских поселений Ольховского района по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Любаков "положил в свой карман" 32 тысячи рублей из средств 3-миллионной бюджетной субсидии, выделенной в 2018 году Рыбинскому сельскому поселению на благоустройство. Для этого, считают следователи, он собственноручно внес в официальные документы ложные сведения о том, что два индивидуальных предпринимателя осуществляли бурение скважин технической воды, необходимых для производства озеленительных работ. Денежные средства коммерсантам на основании фиктивных актов были перечислены, а затем обналичены. Часть денег они якобы оставили себе, а все остальное отдали главе поселения.

Елена Любакова, супруга подследственного главы поселения, утверждает, что ее мужа таким образом "наказали" за то, что он выиграл выборы в сентябре 2018 года. "Десять лет он работал главой Рыбинского сельского поселения и эти выборы были для него третьими. Праймериз "Единой России" он не прошел, поэтому участвовал на выборах как самовыдвиженец. Он победил, но потом начались проблемы", - утверждает Елена. По ее словам, на мужа в огромных количествах посыпались анонимные жалобы, а следом проверка за проверкой.

Летом 2019 года районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, серьезных претензий к главе поселения, как утверждает Елена Любакова, не было. Однако анонимные жалобы не прекращались. В январе 2020 года проверку возобновили, а 27 марта возбудили уголовное дело.

"Прямых доказательств в совершении преступления нет. Представители закона давят на него психологически, чтобы он признал вину, которой нет. Как матерого убийцу схватили и бросили в тюрьму из-за 32 тысяч рублей", - утверждает Елена Любакова. Свое письмо, а также обращение жителей села, она направила в адрес губернатора Волгоградской области.

Супруга подследственного сообщила, что адвокат обжаловал меру пресечения в апелляционном порядке, но пока, по ее данным, суд первой инстанции не отправил жалобу для рассмотрения в областной суд.

Сообщалось, что чиновник подозревается в коррупционном преступлении, но официальные ведомства хранили молчание и ситуацию не комментировали. Уже на следующий день после сенсационного сообщения мэр Михайловки, который также является членом регионального политсовета "Единой России" и секретарем местного отделения партии, появился на работе как ни в чем не бывало . В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что Сергей Фомин был задержан и допрошен в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". "Допросили и отпустили. Дело расследуется", - заявили тогда в регуправлении СК.

Остается надеяться, что следственные органы доведут дело до конца, и обязательно расскажут все подробности этой туманной истории в своем пресс-релизе.



