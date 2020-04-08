



О новых дополнительных мерах поддержки бизнесу заявил сегодня в ходе совещания с главами субъектов РФ Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», президент сделал акцент на важности минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, «потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьёзные, а могут быть ещё более значимыми».





Список дополнительных мер по оказанию экстренной помощи коммерческому сектору:





Распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как это уже сделано для микропредприятий.

- Реструктуризация долгов по налогам, которые возникнут у малого и среднего бизнеса по окончании введенной шестимесячной отсрочки платежей.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги, поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», - пояснил Путин.

Поручение Правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость», - заявил лидер страны.





Владимир Путин напомнил, что поручал губернаторам подготовить планы оптимальных профилактических мер в своих субъектах. Президент подчеркнул, что в каждом населённом пункте должны приниматься адресные и выверенные решения. Президент предостерег губернаторов от излишне жестких мер по ограничению работы бизнеса .

«При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», - считает глава государства.

Путин добавил, что даже в Москве нет практически повсеместного закрытия предприятий – «всех под одну гребёнку». По словам президента, сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

«Сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», - разъяснил руководитель государства.

Владимир Путин попросил глав субъектов страны «вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения».

Фото: kremlin.ru



