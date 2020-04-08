Федеральные новости

Путин: медикам доплатят от 25 до 80 тысяч рублей за лечение больных COVID-19

Федеральные новости 08.04.2020 16:55
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08.04.2020 16:55


Президент России Владимир Путин заявил о введении ежемесячных доплатах медицинским работникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и рискуют своим здоровьем. Как сообщает ИА "Высота 102", глава государства на совещании с губернаторами, которое он проводит в режиме видеоконференцсвязи, анонсировал ежемесячные выплаты доплаты составят от 25 до 80 тысяч рублей. Так, доплата врачам составит 80 тысяч, среднему медперсоналу - 50 тысяч и младшему медицинскому персоналу - 25 тысяч рублей.
Финансовая поддержка будет оказана и сотрудникам "скорой", которые работают на передовой. Для врачей надбавка составит 50 тысяч рублей, медсестер и водителей - 25 тысяч рублей.
Специальные выплаты вводятся на три месяца, начиная с апреля текущего года.
"Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно – установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России",-сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам за особые условия труда выделено более 10 миллиардов рублей. В ближайшее время деньги поступят в регионы. 

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