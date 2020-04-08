Военные показали скоростную стройку инфекционной больницы в Волгограде

Общество 08.04.2020 15:20
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08.04.2020 15:20
Обшитый сэндвич-панелями каркас нового инфекционного центра в Волгограде, который в скоростном режиме возводит Минобороны РФ для пациентов с диагнозом COVID-19, сегодня продемонстрировали журналистам военные, сообщает ИА "Высота 102".
По информации пресс-службы Южного военного округа, за полмесяца подрядные организации Военно-строительного комплекса выполнили в Дзержинском районе бетонирование цоколя, установку металокаркаса здания и приступили к монтажу сэндвич-панелей. Их установлено уже около 1 тысячи квадратных метров.
На строительной площадке в круглосуточном трехсменном режиме работают более 400 рабочих, в том числе ночью около 180 человек. Задействовано около 40 единиц спецтехники. Завершение строительства инфекционного центра, оснащение его необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию запланировано на 30 апреля текущего года.
Напомним, ранее "Высота 102" сообщала о том, что Минобороны построит в России 16 инфекционных центров, три из них – в ЮФО. Кроме Волгоградской области, клиники появятся в Ростовской области и в Севастополе. Военные строители собираются построить все центры за месяц-полтора. В Волгограде инфекционная больница будет рассчитана на 100 койко-мест.
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