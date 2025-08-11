На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилей





11 августа на автомобильной дороге через Волжскую ГЭС произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась в полдень на пересечении проезжей части и выезда с территории Рыбзавода. Последствия столкновения очевидцы засняли на видео.





По словам автолюбителей, иномарка на полном ходу впечаталась в бок предположительно автомобилю «Лада». В результате столкновения принявшая удар легковушка оказалась искорёжена до неузнаваемости.

В настоящее время на месте работают спасатели и медики.





Отметим, редакция уточняет в ГУ МВД России информацию об обстоятельствах ДТП. Из-за столкновения и работы на месте аварии экстренных служб движение автомобилей в направлении Волжского осложнено. Водителям приходится выезжать на встречную полосу.

Фото и видео: Жесть Вольский / t.me