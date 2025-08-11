Общество

Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учета

Общество 11.08.2025 15:44
11.08.2025 15:44


Многие волгоградцы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда управляющая компания несвоевременно передавала показания общедомовых счётчиков.  Результатом становились  длительные процедуры проверок и перерасчеты, которые вызывают у жителей массу вопросов и недовольств. Как это можно избежать? Установить систему с автоматической передачей показаний ОДПУ.
Система ежедневно снимает данные с приборов учета воды и тепла, анализирует их и отправляет в ИВЦ ЖКХ в реальном времени. А кроме этого производит дистанционный мониторинг нештатных ситуаций, что помогает УК быстрее реагировать на такие неисправности, как утечки.
– АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» бесплатно предоставляет оборудование (сим-карты, модемы, антенны) для дооснащения общедомовых приборов учета, обладающих технической возможностью дистанционной передачи данных, – пояснили в компании. – Жители, имеющие ОДПУ старого образца могу принять решение об установке и подключении ОДПУ с системой автоматической передачи показаний потребители на общем собрании собственников, для этого нужно собрать более 50% голосов.
АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» активно внедряет систему автоматической передачи показаний ОДПУ, и с начала 2025 года жители 800 многоквартирных домов уже смогли оценить ее преимущества. Опыт установленных систем подтверждает их эффективность и рентабельность.
Переход на дистанционную передачу показаний ОДПУ – это шаг к прозрачным и точным расчетам.
Подробнее по телефону единого контактного центра: 333-134 (кнопка 3/2, доб.1015) или по эл. почте: s.galinskij@ivc34.ru.
Еще больше полезной информации в Телеграм-канале ИВЦ ЖКХ и ТЭК.  Подписывайтесь. 
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTSTQwfYmr

18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
 