Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учета





Многие волгоградцы хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда управляющая компания несвоевременно передавала показания общедомовых счётчиков. Результатом становились длительные процедуры проверок и перерасчеты, которые вызывают у жителей массу вопросов и недовольств. Как это можно избежать? Установить систему с автоматической передачей показаний ОДПУ.

Система ежедневно снимает данные с приборов учета воды и тепла, анализирует их и отправляет в ИВЦ ЖКХ в реальном времени. А кроме этого производит дистанционный мониторинг нештатных ситуаций, что помогает УК быстрее реагировать на такие неисправности, как утечки.

– АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» бесплатно предоставляет оборудование (сим-карты, модемы, антенны) для дооснащения общедомовых приборов учета, обладающих технической возможностью дистанционной передачи данных, – пояснили в компании. – Жители, имеющие ОДПУ старого образца могу принять решение об установке и подключении ОДПУ с системой автоматической передачи показаний потребители на общем собрании собственников, для этого нужно собрать более 50% голосов.

АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» активно внедряет систему автоматической передачи показаний ОДПУ, и с начала 2025 года жители 800 многоквартирных домов уже смогли оценить ее преимущества. Опыт установленных систем подтверждает их эффективность и рентабельность.

Переход на дистанционную передачу показаний ОДПУ – это шаг к прозрачным и точным расчетам.

333-134 (кнопка 3/2, доб.1015) или по эл. почте: Подробнее по телефону единого контактного центра:(кнопка 3/2, доб.1015) или по эл. почте: s.galinskij@ivc34.ru

