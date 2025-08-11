Стали известны подробности жесткого столкновения двух автомобилей на плотине Волжской ГЭС в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП пострадали два человека.





- По предварительной информации, в 12:55 час. произошло столкновение автомашин «Гранта» и Audi. В результате ДТП водители автомашин доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке полиции.

Видео последствий аварии появилось в местных пабликах. На нем видно, что автомобили столкнулись лоб в лоб. Машины сильно искорежены, на обочине лежит пострадавший водитель одной из машин. Рядом стоят очевидцы.

- Это какая же скорость была? - спрашивают в комментариях горожане.

Напомним, что из-за аварии на плотине Волжской ГЭС образовалась пробка.

Видео: ДТП и ЧП Волжский / t.me