Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской области





Количество объявлений о продаже баз отдыха в Волгоградской области увеличилось. Как следует из опубликованных на популярном сайте объявлений, некоторые объекты отдыха продаются уже годами, но появились и свежие предложения. При этом на продажу выставлены как и неухоженные территории, так и готовый бизнес с современными постройками и развитыми зонами развлечений.

Так, например, уже давно ждет своего покупателя территория бывшего лагеря в хуторе Госпитомник Среднеахтубинского района. Старые корпуса с минимальной инфраструктурой здесь готовы продать за 60 миллионов рублей. Видимо, на такую цену повлияло хорошее расположение бывшего лагеря – 15 минут от центра Волгограда, если ехать по мосту через Волгу. Интересно, что раньше цена на бывший лагерь была выше почти на 10 миллионов рублей. Но, видимо, отсутствие спроса заставило продавца сбить цену.

За 24,5 миллиона рублей готовы расстаться с действующей турбазой в хуторе Вертячий на берегу затона реки Дон. Из достоинств объекта – площадь участка 1,8 га, 5 современных зданий, беседки, зона барбекю и песчаный пляж, а также много постоянных клиентов, как утверждает продавец.

Дешевле обойдется турбаза на первой береговой линии Волги со старенькими щитовыми домиками в районе Краснослободска – всего 18 миллионов. Хотя инфраструктура и не новая, но место, конечно, престижное. Правда, новое строительство здесь потребует немалых вложений.

Расстаются с объектом отдыха владельцы и в Михайловке. За 35 миллионов здесь предлагают купить современный комплекс на берегу Медведицы, в 4 км от райцентра и в 14 км от федеральной трассы Р-22 «Каспий», состоящий из 30 комфортабельных домиков, кафе и с песчаным пляжем. Что важно – до базы ведет асфальтированная дорога.

Но самая дорогая база отдыха продается в Среднеахтубинском районе в поселке Куйбышев. Ее стоимость – 175 миллионов. Если найдется покупатель, он получит комплекс на берегу Ахтубы с собственным выходом на пляж, в 10 минутах езды от Волжского и в 15 – от Волгограда. Современные домики, круглосуточная охрана и видеонаблюдение - это лишь малая часть из комплекса услуг для отдыхающих.

Если столько денег нет, за 35 миллионов рублей можно приобрести базу отдыха около хутора Вертячий Городищенского района. Для размещения гостям предлагаются как корпус гостиничного типа, так и отдельные домики из сруба, а для проведения досуга – баня, кафе, бильярд, детская площадка.

При этом, заметим, отдых на турбазах в Волгоградской области является одним из самых востребованных, особенно у гостей региона, несмотря на достаточно высокие цены. Например, отдых семьи из трех человек в сутки может обойтись от 10 тысяч рублей и более. Тем не менее, спрос на отдых на берегу водоемов в Волгоградской области остается достаточно высоким.