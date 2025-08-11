В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛА

За время проведения СВО на территории Волгоградской области было ликвидировано 9 видов вражеских БПЛА. Как сообщает V102.RU, такую информацию опубликовала антитеррористическая комиссия Волгоградской области в Telegram-канале.

- По информации, имеющейся в антитеррористической комиссии в Волгоградской области, над территорией Волгоградской области за время проведения СВО уничтожены БПЛА следующих типов: UJ-26 «Бобер», R–15, Чаклун–В, Чаклун–В 2.0, АН-196 «Лютый», FP-1, RZ-60, «LORD» и «Чайка», - говорится в сообщении.

Так, самый большой из них – это дрон-камикадзе «Лютый» с размахом крыльев 6,7 м. Он способен преодолевать расстояние более 1000 км.

Самый маленький по размерам R-15, который запускается с катапульты. Размах крыльев этого дрона составляет 2,4 м. Дальность полета - от 500 до 700 км.

Фото из архива V102.RU