В Михайловке передали награды родным шестерых погибших на СВО героев

В Михайловке Волгоградской области состоялась торжественная церемония передачи наград жителям региона, погибших на СВО. Указом Президента Российской Федерации Орденом Мужества и медалью «За храбрость II степени» посмертно наградили Максима Бубликова; Орденом Мужества - Сергея Лиштакова, Алексея Масальских и Василия Пименова.
Медаль Жукова передали родным Алексея Завьялова и Александра Лебедева.
Награды родственникам солдат передал глава района Юрий Кокин и военком Дмитрий Никифоров.
Обращаясь к близким погибших воинов, они отметили, что награды символизируют признание и благодарность за героизм, стойкость и верность своей Родине и подчеркнули важность поддержки семей погибших.
Фото администрации Михайловки