В России нехватку школьных учителей уменьшат за счёт студентов-третьекурсников





11 августа вступил в силу закон, разрешающий студентам, успешно освоившим программу третьего курса, преподавать в школах. По новым правилам податься в учителя теперь могут не только обучающиеся педагогических университетов, но и многие другие студенты «по профилю обучения». Таким образом в Госдуме рассчитывают уменьшить стремительно увеличивающийся кадровый дефицит.

- Дополнительная потребность в школьных учителях до 2030 года составит 200 тысяч человек. Но из 40 тысяч подготовленных специалистов в год после окончания вузов работают педагогами меньше 42 процентов, - приводит слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова «Парламентская газета».

По данным экспертов, больше всего не хватает стране учителей младших классов, а также математики, иностранных языков и истории.

Отметим, при этом депутаты признают, что привлечение в школы студентов – это лишь временное решение. Без повышения зарплат педагогов и улучшения условий труда кардинально изменить ситуацию в школах не получится.