УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВО





Волгоградское Управление ФНС России напомнило жителям региона о порядке предоставления налоговых льгот участникам специальной военной операции (СВО). Согласно ст. 407 Налогового кодекса РФ лица, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, а также члены их семей освобождены от уплаты налога на имущество. Налоговая льгота также распространяется на проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, лиц, выполняющих задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО.

– К членам семей участников СВО относятся супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении, – напомнили в волгоградском УФНС.

Для применения льготы периодом участия в СВО признается налоговый период, то есть календарный год, в течение которого налогоплательщик был привлечен к участию в СВО, независимо от срока участия.

– Налоговая льгота предоставляется в размере полной суммы налога в отношении объекта, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. Льготным признается один объект налогообложения каждого вида по выбору: квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, помещение или сооружение (пп. 14 п 1 ст. 407 НК РФ), хозяйственное строение или сооружение (пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ), гараж или машино-место. Данная налоговая льгота применяется за налоговые периоды начиная с 2022 года, – уточняют в Управлении налоговой службы.

Напомним также, что в соответствии с Законом Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД «О транспортном налоге» для участников СВО предусмотрена в регионе льгота по транспортному налогу, которая предоставляется в отношении одного транспортного средства (легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, начиная с периода, в котором возникло право на льготу.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы, а также подтверждающие документы, можно любым удобным способом, в том числе дистанционно:

с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или приложения «Налоги ФЛ»,

при личном обращении в любой налоговый орган,

путём направления почтового сообщения,

через сервис «Обратиться в ФНС России»,

через МФЦ.

Для ветеранов и инвалидов боевых действий также предусмотрены льготы: по налогу на имущество в отношении одного объекта каждого вида, по транспортному налогу в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. от общей площади одного земельного участка, независимо от его места нахождения, площади и разрешенного использования.