Общество

Военного из Волгоградской области суды оставили без квартиры

Общество 11.08.2025 14:43
0
11.08.2025 14:43


В Волгоградской области семью военного оставили без квартиры. Поддержку военный в запасе получил лишь в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, который отправил дело на новое рассмотрение.

Как рассказали ИА «Высота 102» в кассационной инстанции, в далеком 1995 году семье военнослужащего была предоставлена двухкомнатная служебная квартира в закрытом военном городке Волгоградской области. В 2004 году, когда военнослужащий был уволен в запас, он и члены его семьи обратились в Минобороны с просьбой о приватизации жилья, но получили отказ на основании отсутствия договора социального найма. А через некоторое время поселок, где жила семья военного, был исключен из перечня закрытых городков, в связи с чем жилой фонд перешел в оперативное управление Росжилкомплекса.  

Семья военного, уточняют в суде Краснодара, обращалась ранее в Росжилкомплекс с той же просьбой, что и ранее в Минобороны. Однако и здесь им вновь отказали в приватизации жилья. 

Свои права бывший военнослужащий пытался защитить в суде, но безуспешно. Калачевский районный суд Волгоградской области и поддержавший его Волгоградский областной суд отказали истцам в их требованиях. В качестве аргумента суды двух инстанций привели то обстоятельство, что на  момент получения ордера на жильё военнослужащий не состоял на учёте в качестве нуждающегося в нём. А факт проживания в служебной квартире, посчитали волгоградские судьи, не порождает право пользования данной квартирой на условиях договора социального найма. 

Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал выводы нижестоящих судов ошибочными. В частности, было указано, что в материалах дела не содержалось доказательств отнесения спорной недвижимости к служебному жилью. Кроме того, факт отсутствия нуждаемости военнослужащего в жилье на момент получения квартиры не мог быть положен в основу отказа в иске, так как не являлся предметом доказывания и фактически не исследовался в ходе судебного разбирательства.

Теперь Калачевский районный суд снова приступит к рассмотрению этого дела. А у семьи военнослужащего появится шанс наконец обрести собственные квадратные метры. Пусть даже спустя много лет. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
