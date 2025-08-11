Военного из Волгоградской области суды оставили без квартиры

В Волгоградской области семью военного оставили без квартиры. Поддержку военный в запасе получил лишь в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, который отправил дело на новое рассмотрение.

Как рассказали ИА «Высота 102» в кассационной инстанции, в далеком 1995 году семье военнослужащего была предоставлена двухкомнатная служебная квартира в закрытом военном городке Волгоградской области. В 2004 году, когда военнослужащий был уволен в запас, он и члены его семьи обратились в Минобороны с просьбой о приватизации жилья, но получили отказ на основании отсутствия договора социального найма. А через некоторое время поселок, где жила семья военного, был исключен из перечня закрытых городков, в связи с чем жилой фонд перешел в оперативное управление Росжилкомплекса.

Семья военного, уточняют в суде Краснодара, обращалась ранее в Росжилкомплекс с той же просьбой, что и ранее в Минобороны. Однако и здесь им вновь отказали в приватизации жилья.