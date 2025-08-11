Федеральные новости

Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛА

Федеральные новости 11.08.2025 17:55
0
11.08.2025 17:55


Губернатор Ростовской области подписал указ, запрещающий жителям региона фото- и видеофиксацию беспилотников во время атак с последующей публикацией снимков в Сети. Об этом сегодня, 11 августа, Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале. Запрет, уточнил он, вступает в силу сегодня. 

– Наша задача — предотвратить утечку информации, которой может воспользоваться враг. Это защитит жизнь и здоровье людей, поможет выполнять задачи нашим военнослужащим. Для этого вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений, – говорится в сообщении ростовского губернатора. – За несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов вводим штрафы. Отнеситесь с пониманием и всей ответственностью к указу. Это наша безопасность.

Штрафы предусмотрены для ростовчан следующие: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Напомним, что Волгоградская область стала одним из первых регионов России, где был провозглашен запрет на съемку беспилотников.  Он начал действовать в Волгограде и области с 6 февраля 2025 года.  Подробно о том, чего нельзя снимать и публиковать в Волгограде и области, – в специальном материале на сайте ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
11.08.2025 08:26
Федеральные новости 11.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.08.2025 07:55
Федеральные новости 11.08.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 12:13
Федеральные новости 10.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 11:05
Федеральные новости 10.08.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:11
Федеральные новости 10.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.08.2025 08:00
Федеральные новости 10.08.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2025 16:13
Федеральные новости 09.08.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.08.2025 16:08
Федеральные новости 08.08.2025 16:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 11:34
Федеральные новости 07.08.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.08.2025 08:30
Федеральные новости 07.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 21:30
Федеральные новости 06.08.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 17:28
Федеральные новости 06.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 11:41
Федеральные новости 06.08.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.08.2025 06:42
Федеральные новости 06.08.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.08.2025 14:16
Федеральные новости 05.08.2025 14:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
 