



Губернатор Ростовской области подписал указ, запрещающий жителям региона фото- и видеофиксацию беспилотников во время атак с последующей публикацией снимков в Сети. Об этом сегодня, 11 августа, Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале. Запрет, уточнил он, вступает в силу сегодня.

– Наша задача — предотвратить утечку информации, которой может воспользоваться враг. Это защитит жизнь и здоровье людей, поможет выполнять задачи нашим военнослужащим. Для этого вводится запрет на фото-, видео- и киносъемку, а также публикацию в интернете или СМИ процесса или последствий применения ракетного вооружения, беспилотных летательных аппаратов, мест дислокации и жизнедеятельности воинских частей и подразделений, – говорится в сообщении ростовского губернатора. – За несанкционированную съемку и распространение соответствующих материалов вводим штрафы. Отнеситесь с пониманием и всей ответственностью к указу. Это наша безопасность.

Штрафы предусмотрены для ростовчан следующие: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Напомним, что Волгоградская область стала одним из первых регионов России, где был провозглашен запрет на съемку беспилотников. Он начал действовать в Волгограде и области с 6 февраля 2025 года. Подробно о том, чего нельзя снимать и публиковать в Волгограде и области, – в специальном материале на сайте ИА «Высота 102».