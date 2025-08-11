Общество

Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиО

11.08.2025 17:45
Директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда совместно с командой молодых сотрудников сегодня, 11 августа, протестировал самый экстремальный аттракцион – «Башню свободного падения». Происходящее другие сотрудники парка, оставшиеся внизу, засняли на видео. 



Напомним, что «Башню свободного падения» высотой 65,5 метров в ЦПКиО Волгограда смонтировали китайские производители. Они же первыми и протестировали на себе развлечение для волгоградцев.

– Согласно технике безопасности, перед сеансом каждый сотрудник прослушал инструктаж от операторов. Также сотрудники парка лично убедились в безопасности системы фиксации 32 посадочных мест. Во время сеанса каждый посетитель фиксируется ремнями, дугами безопасности и дополнительными защелками. Отстегнуть крепление во время работы аттракциона самостоятельно невозможно – система безопасности контролируется автоматически с пульта управления, – рассказали в пресс-службе парка. 

Экстремальная «Башня свободного падения» будет поднимать гостей на высоту выше 50 метров и вращать посадочные места вокруг своей оси. Достигнув пика конструкции посадочные места с гостями будут опускаться вниз на скорости с эффектом свободного падения. Запуск аттракциона для всех волгоградцев и гостей города состоится в ближайшее время. 

Фото, видео: ЦПКиО 

