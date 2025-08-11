Происшествия

В Михайловке экстренные службы примчались к магазину

В Михайловке Волгоградской области на некоторое время пришлось закрыть продуктовый магазин «Пингвин». Как рассказали очевидцы, около торговой точки неизвестный оставил большую сумку. Бдительные граждане сообщили о подозрительном предмете в полицию.

К дому №22 по ул. 2-ая Краснознаменская прибыли днем 11 августа автомобили экстренных служб – пожарная машина и карета скорой помощи.

К счастью, после проверки выяснилось, что содержимое сумки не несет никакой угрозы окружающим. 

Фото Online34/Михайловка t.me

18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Корова покалечила двух человек на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
Росавиация разрешила аэропорту Волгограда возобновить работуСмотреть фотографии
10:15
Андрей Бочаров сообщил о рекордном урожае в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августаСмотреть фотографии
 