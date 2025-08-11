В Михайловке экстренные службы примчались к магазину

В Михайловке Волгоградской области на некоторое время пришлось закрыть продуктовый магазин «Пингвин». Как рассказали очевидцы, около торговой точки неизвестный оставил большую сумку. Бдительные граждане сообщили о подозрительном предмете в полицию.
К дому №22 по ул. 2-ая Краснознаменская прибыли днем 11 августа автомобили экстренных служб – пожарная машина и карета скорой помощи.
К счастью, после проверки выяснилось, что содержимое сумки не несет никакой угрозы окружающим.
Фото Online34/Михайловка t.me