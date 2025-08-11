В Волгограде сегодня, 11 августа, вступили в силу новые штрафы, в том числе, и за парковку на зеленой зоне до 200 тысяч рублей. Городские власти одновременно объявили об отборе подрядчика, который обеспечит круглосуточную эвакуацию автомобилей из любой точки города. Как сообщает ИА «Высота 102», за такую услугу мэрия готова заплатить 432 тысячи рублей.

В числе основных требований к исполнителю работ – обеспечение круглосуточного приема заказов и прибытие в течение 1 часа после получения срочной заявки от заказчика.

Место сбора перемещаемых транспортных средств будут определять сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик должен иметь в наличие одновременно 2 – 4 эвакуатора, оборудованных кранами-манипуляторами, проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета, а также системой ГЛОНАСС.

Контракт с победителем аукциона мэрия готова заключить до конца текущего года.

О том, какие штрафы повысились в Волгоградской области с 11 августа, – подробно в специальном материале ИА «Высота 102».

Фото из архива V102.RU