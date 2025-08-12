



11 августа вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретённого российского гражданства. Мигранты теперь могут лишиться паспорта РФ, совершив одно из 80 тяжких правонарушений.

По информации «Парламентской газеты», в их числе: призывы и оправдание террора, убийство, организация незаконной миграции, совращение малолетних, изнасилование, вовлечение в проституцию, участие в атаках на критически важную информационно-коммуникативную инфраструктуру, скрытое сотрудничество с иностранным государством или международной организацией, помощь противнику в деятельности против РФ, призывы к деятельности против безопасности государства, другие преступления, совершённые из экстремистских мотивов.

Отметим, поправки не касаются граждан, проживающих в регионах, воссоединившихся с Россией.

