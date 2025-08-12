Карантин по бешенству объявили в селе и городе Волгоградской области

В Волгоградской области обнаружили два очага опасной инфекции – в Октябрьском районе и в Урюпинске. Комитет ветеринарии Волгоградской области издал два приказа о проведении ограничительных мероприятий в связи с выявлением бешенства у животных. Случаи бешенства выявлены в селе Шебалино и в Урюпинске. В обоих случаях инфекцию обнаружили у животных в частных домах.
Специалисты объявили карантин. За время его действия в радиусе действия эпизоотического очага будут проверены все животные, проведены профилактические прививки. Ветеринары запретят ввоз и вывоз животных в опасную зону, проведение ярмарок и ограничат доступ посторонних лиц.