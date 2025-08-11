Госавтоинспекция подвела итоги масштабных рейдов на дорогах Волгоградской области в рамках акции «Стоп-аварийность». С 24 июля правоохранители проверили 21 тыс. водителей, выявив 11,7 тыс. нарушений. Более 600 автомобилей перемещены на штрафстоянку.
Отметим, среди самых распространённых: 2 тыс. случаев нарушения правил тонировки; 500 случаев выезда на встречную полосу; 200 случаев управления автомобилем в пьяном виде или без прав. Ещё 24 случая опьянения были выявлены в отношении лиц, ранее подвергнутых административному наказанию или имеющих судимость. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Фото и видео: Госавтоинспекция