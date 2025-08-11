Общество

В Волгоградской области за три недели ГАИ выявила 11,7 тыс. нарушений ПДД

11.08.2025 19:59
Госавтоинспекция подвела итоги масштабных рейдов на дорогах Волгоградской области в рамках акции «Стоп-аварийность». С 24 июля правоохранители проверили 21 тыс. водителей, выявив 11,7 тыс. нарушений. Более 600 автомобилей перемещены на штрафстоянку.



Отметим, среди самых распространённых: 2 тыс. случаев нарушения правил тонировки; 500 случаев выезда на встречную полосу; 200 случаев управления автомобилем в пьяном виде или без прав. Ещё 24 случая опьянения были выявлены в отношении лиц, ранее подвергнутых административному наказанию или имеющих судимость. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Фото и видео: Госавтоинспекция

Лента новостей

21:10
Волгоградцев приглашают на конные скачки в честь 80-летия ПобедыСмотреть фотографии
20:31
В России нехватку школьных учителей уменьшат за счёт студентов-третьекурсниковСмотреть фотографии
19:59
В Волгоградской области за три недели ГАИ выявила 11,7 тыс. нарушений ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
19:15
«Инфошухером» назвали в Волгограде новые страхи эксперта по госзакупкамСмотреть фотографии
18:01
Следком возбудил дело после ЧП с ребенком в детском лагере им. Гули КоролевойСмотреть фотографии
17:55
Ростовчанам вслед за волгоградцами запретили снимать на фото и видео атаки БПЛАСмотреть фотографии
17:45
Не для слабонервных: на видео засняли первый запуск экстремального аттракциона в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»Смотреть фотографии
17:19
УФНС напомнило волгоградцам порядок предоставления льгот для участников СВОСмотреть фотографии
16:58
Администрация заказывает круглосуточные эвакуаторы для авто волгоградцевСмотреть фотографии
16:53
Элитные базы отдыха массово продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителяСмотреть фотографии
15:44
Умное ЖКХ: как избежать ошибок УК при передаче показаний общедомовых приборов учетаСмотреть фотографии
15:41
Рост числа жалоб на блокировку счетов зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
В Волгоградской области сбили 9 видов вражеских БПЛАСмотреть фотографии
14:48
Админа «Острова Свободы» Михаила Серенко заподозрили в клеветеСмотреть фотографии
14:45
В Михайловке экстренные службы примчались к магазинуСмотреть фотографии
14:43
Военного из Волгоградской области суды оставили без квартирыСмотреть фотографии
14:15
«Это какая скорость была?»: в полиции рассказали о пострадавших в жестком ДТП на Волжской ГЭССмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
«Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud DetectionСмотреть фотографии
13:30
На Волжской ГЭС из-за ДТП затруднено движение автомобилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
Организаторов кредитной пирамиды взяли «чистенькими» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедронаСмотреть фотографии
12:14
Центр мелиорации поручил создать Андрей Бочаров во время визита в ВолГАУСмотреть фотографии
12:09
Роман Левкин усилил команду главы Волгограда МарченкоСмотреть фотографии
11:58
«Самый лучший день»: вспоминаем яркие моменты матча «Ротора» и «Уфы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м местеСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде из-за налёта беспилотников задерживается приём и отправка 11 авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисовСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде засняли момент ночного ДТП с пятью пострадавшими на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
 