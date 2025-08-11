Врачи спасают разбившегося на мосту через Волжскую ГЭС водителя

Двое пострадавших в ДТП на мосту через Волжскую ГЭС доставлены в больницу Фишера. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в отделение реанимации, женщина проходит обследование.
Напомним, сегодня, 11 августа, в 12-55 ч на мостовом комплексе столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Audi. Пострадали водители обеих машин. На опубликованных кадрах аварии видно, что автомобили столкнулись лоб в лоб и получили серьезные повреждения.