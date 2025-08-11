В Волгограде задержали школьника с оптовой партией эфедрона

Полицейские задержали в Волгограде 16-летнего подростка, который оборудовал тайники-закладки для наркошопа. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, школьник прибыл в областной центр из Камышина за оптовой партией эфедрона.

- В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза, проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области, показала, что изъятое является наркотическим средством – эфедрон общим весом более 113 гр, - сообщили в Главке.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой, в крупном размере).

По данным следствия, 16-летний житель Камышина вступил в состав организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств под видом интернет-магазина.





- Получив указания от организаторов группы, подросток прибыл в областной центр, где обнаружил в Краснооктябрьском районе города Волгограда тайник с оптовой партией наркотического вещества массой не менее 113 граммов, что в соответствии с действующим законодательством составляет крупный размер, - уточнили в следственном органе.

Далее юный наркосбытчик планировал оборудовать закладки на территории города.

Он признал вину. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области