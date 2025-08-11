Общество

В жилом комплексе «Колизей» открыли «Южный Парк»

11.08.2025 17:29
Вчера, 10 августа 2025 года, в Кировском районе Волгограда на территории жилого комплекса «Колизей» был открыт «Южный Парк».
Примечательно, что в год 70-летия со дня учреждения «Дня строителя», застройщик проекта – известная волгоградская компания АК «ТПГ «БИС» преподнесла всем жителям города по-настоящему шикарный подарок. На площади более 32 000 кв.м. уютно размещены прогулочные аллеи, велосипедная дорожка, комфортные скамьи и настоящая жемчужина проекта – девятнадцатиметровый световой сухой фонтан.

По словам представителей компании-застройщика: «Южный Парк» – это воплощение идеи появления в городе нового места для творчества, развития, вдохновения, прогулок и отдыха. Ведь приоритетом компании «БИС» всегда является интерес её клиентов, а потому в будущем в парке появится и свой горнолыжный спуск с бугельным подъёмником, своя «Зелёная Школа», многочисленные спортивные площадки, ресторан и даже световой музыкальный фонтан.
И этот подарок не случаен, ведь проекты компании традиционно славятся не только развитой инфраструктурой и качеством строительства, но и доступностью предложения.


– Сегодня мы рады предложить всем нашим клиентам доступные качественные квартиры сразу в нескольких проектах на территории Волгограда: жилой комплекс «Сталь», который строится на набережной в Красноармейском районе, жилой комплекс «Засекин» в Советском районе, рядом с ТРЦ «Акварель» и, конечно, жилой комплекс «Колизей». Специальным предложением для наших клиентов является возможность приобретения квартир с полной чистовой отделкой и даже кухней в подарок. Отдельно мы работаем с родильными домами, а также представителями бюджетной сферы, по индивидуальным программам с жителями Волгоградской области и даже соседних регионов Южного федерального округа. И в то время, когда в сложившихся социально-экономических условиях большинство застройщиков сокращает объемы ввода жилья, мы делаем этот подарок – шикарный парк с фонтаном, который становится уже третьим (вслед за сухим фонтаном и каскадным фонтаном-рекой, открытыми ранее в нашем микрорайоне), – рассказал вице-президента компании Дмитрий Бельский. – Безусловно, вся эта работа стала возможной благодаря поддержке нашей компании Администрацией Волгоградской области и личному участию Андрея Ивановича Бочарова.

Уже сейчас здесь гуляют молодые пары, знакомятся будущие семьи, резвятся дети – а это и есть главная цель развития новых жилых комплексов и преображения нашего города. Ведь сегодня на празднике у нас присутствует единомоментно более 700 человек, а всего в этот вечер нас посетило более 1 500 наших жителей и гостей микрорайона.

