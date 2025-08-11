Снижение ДТП с пострадавшими зафиксировали в Волгоградской области: регион на 30-м месте





В Волгоградской области аналитики РИА Новости зафиксировали снижение количества ДТП с пострадавшими в январе-июне 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приведенные результаты исследования, снижение таких аварий в регионе составило 3,9%.

Согласно данным аналитиков, количество ДТП с пострадавшими снизилось и в целом по России. Всего с начала 2025 года и по июнь было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими – это 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

– Число пострадавших в ДТП также снизилось – число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась, – сообщается в исследовании, опубликованном 11 августа. – В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими, это на 3,1 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются в 27 раз.

Волгоградская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. Количество пострадавших в авариях на дорогах составило 57,3 на 100 тысяч жителей региона. Количество ДТП на 100 тысяч транспортных средств – 82,5.





Безопаснее всего на дорогах, согласно данным РИА Новости, в Чечне. Здесь по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими. В первую пятерку рейтинга также входят Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Московская области, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 35 регионов.

Хуже всего дела обстоят в Туве и Костромской области. По итогам первых шести месяцев 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится соответственно 379,6 и 217,8 ДТП с пострадавшими.