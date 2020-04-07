Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалости

Расследования 07.04.2020 10:25
0
07.04.2020 10:25
Установлены причины крупного пожара в поселке Верхнезареченский в Тракторозаводском районе, где накануне вместе с камышом сгорели пять жилых домов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ходе проведения проверки полицейские установили, что к возникновению пожара причастны двое 12-летних школьников.
Опрошенные в присутствии родителей мальчики рассказали, что днем они гуляли в балке реки Мокрая Мечетка и с помощью спичек развели костер, чтобы согреться. Когда огонь от костра перекинулся на камыши, подростки попытались самостоятельно его затушить, но ветер быстро распространил огонь. Испугавшись, они убежали, не сообщив о случившемся никому из взрослых.
Инспекторами ПДН в отношении родителей, которые не обеспечили контроль за детьми, собраны материалы, проводится проверка.
Напомним, что накануне в 15:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании камыша на площади 20 гектаров в районе поселка Верхнезареченский. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на 5 близлежащих жилых домов. В результате возгорания домовладения были уничтожены полностью.
Реклама
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептиком07.04.2020 15:10
Расследования 07.04.2020 15:10
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошки07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройстве07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне Волги07.04.2020 11:35
Расследования 07.04.2020 11:35
Рецидивиста из Волгоградской области задержали в Краснодарском крае за убийство06.04.2020 15:19
Расследования 06.04.2020 15:19
Водителя грузовика из Казани осудят за страшное ДТП с маршруткой в Волгограде06.04.2020 14:15
Расследования 06.04.2020 14:15
Волгоградские газовики проиграли еще один суд из-за писем «для плохих соседей»06.04.2020 12:31
Расследования 06.04.2020 12:31
В Волгограде энергетика и двух рабочих обвиняют в пожаре на складе туалетной бумаги06.04.2020 11:12
Расследования 06.04.2020 11:12
Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублей05.04.2020 16:33
Расследования 05.04.2020 16:33
В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый каток05.04.2020 12:07
Расследования 05.04.2020 12:07
В Волгоградской области дело о тысячах бутылок с суррогатом дошло до суда02.04.2020 17:30
Расследования 02.04.2020 17:30
В Волгограде директор фирмы оставил декретницу без денег02.04.2020 15:51
Расследования 02.04.2020 15:51
В Волгограде директор компании с итальянскими корнями идет под суд за мошенничество02.04.2020 10:32
Расследования 02.04.2020 10:32
В Волгоградской области супруги штамповали суррогатный алкоголь в гаражах02.04.2020 09:04
Расследования 02.04.2020 09:04
Реклама