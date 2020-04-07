Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалости





Установлены причины крупного пожара в поселке Верхнезареченский в Тракторозаводском районе, где накануне вместе с камышом сгорели пять жилых домов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в ходе проведения проверки полицейские установили, что к возникновению пожара причастны двое 12-летних школьников.





Опрошенные в присутствии родителей мальчики рассказали, что днем они гуляли в балке реки Мокрая Мечетка и с помощью спичек развели костер, чтобы согреться. Когда огонь от костра перекинулся на камыши, подростки попытались самостоятельно его затушить, но ветер быстро распространил огонь. Испугавшись, они убежали, не сообщив о случившемся никому из взрослых.





Инспекторами ПДН в отношении родителей, которые не обеспечили контроль за детьми, собраны материалы, проводится проверка.

Напомним, что накануне в 15:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании камыша на площади 20 гектаров в районе поселка Верхнезареченский. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на 5 близлежащих жилых домов. В результате возгорания домовладения были уничтожены полностью.