Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧС

Здравоохранение 07.04.2020 10:26
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07.04.2020 10:26
Чтобы приготовить антисептик в домашних условиях специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России советуют взять спирт, добавить к нему перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду, быстро закрыть бутылку и аккуратно взболтать. Емкость должна быть с плотно завинчивающейся крышкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный ресурс правительства РФ стопкоронавирус.рф, в МЧС подчеркивают, что для изготовления дезинфицирующего состава не следует использовать водку, так как в ней содержится недостаточный объем спирта. Но спирт в чистом виде для дезинфекции не подходит, так как обработка им рук может привести к сухости кожи и появлению микротрещин на коже, в которые легко проникнуть вирусу. «Дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна», - говорят специалисты.
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