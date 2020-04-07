Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧС





Чтобы приготовить антисептик в домашних условиях специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России советуют взять спирт, добавить к нему перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду, быстро закрыть бутылку и аккуратно взболтать. Емкость должна быть с плотно завинчивающейся крышкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный ресурс правительства РФ стопкоронавирус.рф, в МЧС подчеркивают, что для изготовления дезинфицирующего состава не следует использовать водку, так как в ней содержится недостаточный объем спирта. Но спирт в чистом виде для дезинфекции не подходит, так как обработка им рук может привести к сухости кожи и появлению микротрещин на коже, в которые легко проникнуть вирусу. «Дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна», - говорят специалисты.







