



В Волгограде полицейские продолжают вылавливать на улицах юных водителей мопедов, которые чаще всего не достигли возраста, позволяющего управлять транспортным средством, либо, если и достигли, не получили водительских прав. Очередной рейд прошел накануне – мопеды изъяты и помещены на спецстоянку.

– Водители-нарушители, достигшие возраста наступления административной ответственности (16 лет), подлежат привлечению по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление техникой без прав (штраф до 15 тыс. рублей), – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Волгоградцам, допустившим детей к мопедам, несмотря на всю опасность управления таким транспортом, грозят штрафы в два раза выше. Так, родители подростков в возрасте до 16 лет подлежат привлечению к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ со штрафом до 30 тыс. рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отметим, что часто, покупая мопеды сыновьям, волгоградцы не заботятся даже о том, чтобы дети имели защитную амуницию. Это чревато тяжелыми последствиями в случае ДТП.