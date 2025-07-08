Расследования

В Волгограде 15 июля стартует процесс над водителем BMW Паком

Расследования 08.07.2025 14:17
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08.07.2025 14:17


В Волгограде в областном суде назначили дату предварительного слушания по уголовному делу в отношении 74-летнего Александра Пака, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ за ДТП, в результате которого погибла многодетная женщина. Как сообщает ИА «Высота 102», судебный процесс стартует 15 июля. 

Напомним, чудовищное ДТП произошло 22 октября 2024 года в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW под управлением Александра Пака переехал женщину на глазах у её детей напротив дома №38 по ул. Большая – около школы. 

– Управляя автомобилем, обвиняемый совершил дорожно-транспортное происшествие, повредив припаркованную машину. С места происшествия он решил скрыться, продолжив движение. Владелица повреждённого транспортного средства, желая пресечь административное правонарушение и зафиксировать обстоятельства случившегося, догнала водителя и обратилась к нему с законным требованием остановиться, чтобы дождаться сотрудников ГИБДД, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области по итогам расследования уголовного дела. 

Однако, продолжают следователи, Пак, вместо того чтобы остановиться, совершил несколько опасных маневров, в результате чего державшаяся за ручку его машины женщина упала на землю и оказалась под колесами BMW. Следствие настаивает на том, что обвиняемый намеренно переехал волгоградку задним колесом своего внедорожника.

За жизнь Екатерины Буравлевой, получившей тяжкие травмы, месяц боролись лучше специалисты федерального центра в Москве, однако она скончалась, не приходя в сознание. 

На время следствия, которое длилось полгода, Александр Пак был помещен в СИЗО. Мужчина пытался несколько раз оспорить свой арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем, однако суд отклонил все его ходатайства. 

После передачи материалов в суд Пак заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела при участии присяжных заседателей. Вероятнее всего, сообщает ИА «Высота 102», вопрос об участии присяжных заседателей будет рассмотрен на предварительном слушании дела. 

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