Новые дома построят на месте аварийной двухэтажки на севере Волгограда





В Краснооктябрьском районе Волгограда на месте расселенного аварийного дома построят новые дома. Сегодня, сообщает МТВ.ОНЛАЙН, на улице Качалова, где планируется возведение жилых зданий, сносят стартую двухэтажку.

Дом №42 общей площадью 600 квадратных ранее был расселен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Четыре десятка волгоградцев, проживавшие в аварийном здании, получили новые квартиры и компенсации.

Завершить снос прежнего строения подрядная организация планирует до конца текущего месяца. После этого на ул. Качалова, 42 начнется возведение нового жилья для волгоградцев.

По информации компании-застройщика, в Краснооктябрьском районе на месте двухэтажного дома планируется строительство двух 10-этажных домов жилой площадью 8 800 кв.м. Часть новых квартир будет передана в муниципальную собственность – здесь справят новоселье волгоградцы, ожидающие расселения в настоящее время. Инвестор обещает также провести благоустройство прилегающей территории. Еще одно важное условие, которое будет соблюдено, – возведение детских игровых площадок и парковок.

Напомним, что в Волгограде инвестиционные соглашения, согласно которым застройщикам в упрощенном порядке выделяются земельные участки с условием обязательной передачи муниципалитету квартир в новых домах, реализуются с 2021 года. За четыре года заключено 139 таких соглашений. 10 из них реализованы, а в муниципальную собственность застройщиками передано уже 100 квартир.

Фото, видео: МТВ.ОНЛАЙН