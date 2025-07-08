В Волгограде силовики забрали 7 автомобилей у должников прямо на дороге

Семеро жителей Волгограда лишились своих автомобилей прямо на дороге во время масштабного рейда с участием приставов, сотрудников Госавтоинспекции, УФСБ и СКР по региону, сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по Волгоградской области.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов искали автовладельцев, которые уклоняются от погашения долгов.

- Проверены владельцы более двухсот транспортных средств. 15 из них оказались должниками по исполнительным производствам на общую сумму 1,9 млн рублей. Семеро не смогли погасить задолженность на месте, их транспортные средства были изъяты и направлены на ответственное хранение, - сообщили в управлении.

Так, к примеру, своего Peugeot лишилась жительница Дзержинского района из-за долга в 577 тысяч рублей по 24 неоплаченным штрафам ГИБДД и кредитам. Житель Городищенского района задолжал 636 тысяч и также ушел домой пешком. Вернуть автомобиль он сможет, если в ближайшее время полностью погасить свою задолженность. В противном случае машину оценят и продадут.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области