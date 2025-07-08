Общество

Бюджету Волгограда добавят миллиард на образование и капстроительство

Общество 08.07.2025 15:36
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08.07.2025 15:36


В Волгоградскую городскую думу внесён проект постановления, корректирующий параметры городского бюджета на 2025 год. Доходы казны увеличатся на 1,1 млрд рублей до 43,3 млрд рублей.

Рост обеспечат как налоговые и неналоговые поступления в размере 611,2 млн рублей, так и безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов в размере 508 млн рублей.

Львиная доля средств будет направлена на обеспечение деятельности образовательных учреждений. Оставшиеся финансы депутатам предлагается направить на несколько инфраструктурных проектов. Так, дополнительное деньги пойдут на реконструкцию проезжей части ул. Шурухина, строительство школы на территории микрорайона Родниковая долина. Увечены будут ассигнования на строительство блочно-модульных котельных, развитие коммунальной инфраструктуры и ремонт маневренного фонда.

Напомним, в 2025 году это уже вторая корректировка городского бюджета. Ранее в феврале доходы волгоградской казны были увеличены на 4,6 млрд рублей.

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