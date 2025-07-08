В России с 2026 года следственные изоляторы переподчинят ФСБ





8 июля Госдума одобрила законопроект, перераспределяющий полномочия между ФСИН и ФСБ России. Как сообщает «Парламентская газета», с 1 января 2026 года СИЗО перейдут в подчинение чекистов.

В связи с этими корректировками депутаты разрешили Федеральной службе безопасности определять требования к помещениям для свиданий, устанавливать порядок доставки, конвоирования и охраны фигурантов, а также их участия в следственных действиях и судебных разбирательствах.

Отдельно документ прописывает возможность взаимодействия силовиков с религиозными организациями.

Отметим, по данным зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, закон направлен на «повышение эффективности деятельности органов ФСБ».