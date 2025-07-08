Расследования

Пытала утюгом и гнала из дома: в Волгограде мать-садистка захлебнулась в суде слезами

Расследования 08.07.2025 14:03
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08.07.2025 14:03


В Волгограде Дзержинский районный суд приговорил к трем годам в колонии общего режима 34-летюю местную жительницу, которая систематически издевалась над своим семилетним сыном. Женщина била мальчика, выгоняла на улицу и в один из дней даже пытала раскаленным утюгом.  

Следователям  СУ СК России по Волгоградской области удалось установить систематические истязания в период с августа по октябрь 2024 года. 

– Светлана Синельникова умышленно причиняла физические и психические страдания своему сыну. В августе 2024 года подсудимая после нанесения побоев в вечернее время суток, когда на улице уже было темно, выгнала ребенка из дома, сообщив ему, что не желает проживать совместно с ним в виду неприязни, – рассказали в районном суде Волгограда по итогам процесса. – В октябре 2024 года ударила мальчика алюминиевой кастрюлей по лицу, после чего, держа в руке утюг во включенном состоянии,   умышленно с применением физической силы прижала его подошвой к поясничной области сына и удерживала до тех пор, пока он не испытал сильную физическую боль. 



Синельникова в ходе судебного процесса отрицала вину и пыталась убедить суд в том, что кастрюля упала ребенку на лицо случайно. Утюг, по версии садистки, тоже попал на поясницу ее сына по случайности. 

В настоящее время, уточняют в суде, мальчик находится социально-реабилитационном центре.  Органам опеки предстоит определиться с судьбой старшей дочери Синельниковой. В ближайшее время девочка будет передана в профильную службу. 

Отметим, что приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: Дзержинский районный суд Волгограда 

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