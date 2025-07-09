В Волгограде сотрудника Гостехнадзора осудили за липовый учёт 70 спецавтомобилей





В Волгограде суд поставил точку в уголовном деле о махинациях с постановкой на учёт специализированной автомобильной техники. Следователи уличили главного инспектора одного из межрайонных отделов Гостехнадзора в построении бизнеса на липовом освидетельствовании машин.

- С конца 2023 года и на протяжении нескольких месяцев осужденный неоднократно получал денежные вознаграждения за постановку на учет специальной техники без её фактического осмотра и проверки номерных агрегатов, а также за регистрацию технического осмотра без его проведения, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

Однако долго держать в тайне свои дополнительные доходы мужчина не смог. Вскоре предприимчивым дельцом заинтересовались правоохранительные органы. Следователями установлена причастность мужчины к шести эпизодам взяточниства. Порядка 70 автомобилей прошли фиктивный техосмотр. Кроме того, специалистом незаконно был поставлен на учёт квадроцикл.

Отметим, приговором суда мужчине был назначен штраф в размере 1 млн 300 тыс. рублей.