Пассажирку ошпарило в салоне маршрутки №159 «Волжский-Волгоград»

45-летняя пассажирка пострадала во время поездки в маршрутке №159 «Волжский-Волгоград». По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел сегодня, 8 июля, в 16-05 час., когда микроавтобус двигался напротив дома №40 по ул. Симонова. В салоне маршрутки произошел разрыв патрубка, в результате чего охлаждающей жидкостью была травмирована впереди сидящая женщина.
- По данному факту проводится проверка, в рамках которой также будет дана оценка действиям лиц, ответственных за выпуск на линию и техническое состояние транспортного средства, - заявили в ведомстве.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области