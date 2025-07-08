В Волгограде растет число зараженных клещами болезнью Лайма

В Волгоградской области с жалобами на укусы клещей обратилось уже 1470 человек - на 133 больше, чем неделю назад. Как сообщили V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, в настоящее время в регионе зарегистрировано уже 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), который называют также «болезнью Лайма». Это заболевание, напомним, переносят клещи. На прошлой неделе было на одного заболевшего ИКБ меньше.

В регионе зафиксировано 2 случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) - этот показатель остался без изменений.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи обитают преимущественно в траве, поэтому нужно это учитывать во время отдыха на природе. А если клещ все-таки присосался, то лучше обратиться в медицинскую организацию за помощью в его удалении.

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