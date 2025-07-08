Происшествия

За наезд ответит? Сбивший чиновника водитель помещен в СИЗО в Волгограде

Происшествия 08.07.2025 17:31
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08.07.2025 17:31


В ГУ МВД России по Волгоградской области 8 июля сообщили подробности расследования ДТП на ул. Базарова в Краснооктябрьском районе, в результате которого пострадал чиновник из администрации Дзержинского района Максим Епифанов. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что около 23.00 17 июня на ул. Базарова 39-летний водитель Renault Megane, находясь в состоянии опьянения, напротив дома № 20 совершил наезд на пешехода, которым и оказался чиновник из районной администрации. После наезда на пешехода водитель иномарки врезался еще и в Renault Kaptur, а затем скрылся.


Посидел на дорожку...

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, установить нарушителя ПДД удалось в кратчайшие сроки. В отношении него были составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ об управлении транспортом водителем, не имеющим прав, об отказе от медицинского освидетельствования и по статье об оставлении места ДТП. Машина, по информации полицейских, была изъята и помещена на спецстоянку. 

– Суд, рассмотрев представленные материалы, назначил водителю наказание в виде 12 суток административного ареста. По факту получения пешеходом телесных повреждений сотрудниками полиции было вынесено Определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ и проведении административного расследования, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Из больницы, куда чиновник обращался после ДТП за медпомощью, поступили в полицию документы о том,  полученные им в результате ДТП травмы расцениваются как не причинившие вред здоровью. В связи с этим производство по делу было прекращено. 

– Сегодня, 8 июля, пострадавший направил ходатайство об изъятии медицинской документации из иного лечебного учреждения, где он также проходил лечение. В связи с этим решение о прекращении производства было отменено и производство по делу возобновлено. По материалу будет принято законное решение, – сообщили в Главке волгоградской полиции. 

... и поехал в СИЗО

Отметим, что водитель иномарки, сбивший чиновника, кроме прочего, как сообщалось в Сети, устроил серию ДТП в Волгограде. В частности, за несколько часов до наезда на сотрудника администрации, совместно со своей супругой он на остановке «Дворец спорта» он избил мужчину и до смерти напугал женщину с детьми, находившихся в машине. Кроме того, неадекватный человек намеренно, судя по видеокадрам, которые снимали потерпевшие, пытался разгромить и иномарку. 




Как стало известно ИА «Высота 102», по факту инцидента, запечатленного на видео, следователи Волгограда возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ст. 167 – умышленное повреждение имущества и с. 213 – хулиганство.  Водитель иномарки, громивший автомобиль волгоградцев, находится в СИЗО в настоящее время, а его супруга – под подпиской о невыезде.  Оба, по данным следственных органов, уже дали признательные показания. К слову Абдуллаев ранее уже имел проблемы с законом и судимости. 

Добавим, что сегодня, 8 июля, в следственном отделе также побывал и чиновник Максим Епифанов, на которого во дворе дома наехал водитель-неадекват. Сотрудники СК СКР продолжают проверку. 

Видео: Многонационал / t.me

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