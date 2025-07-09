Происшествия

Ночной пожар под окнами дома перебудил жителей Волжского

Происшествия 09.07.2025 07:36
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09.07.2025 07:36


В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 9 июля произошел пожар, очевидцами которого стали жители домов на улице Оломоуцкой. По окнами дома №72 на стоянке загорелся автомобиль. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 00.50 на пульт диспетчера. 

–  Горел по всей площади легковой автомобиль на площади 5 кв. метров, Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. 



По данным пожарных, пламя от  горевшего автомобиля перекинулось и на соседний.

– Также произошло оплавление кузовных материалов на соседнем авто на площади 2 кв. м. Подразделения 13-ПСЧ ликвидировали горение в 01:02, – прокомментировали происшествие в управлении.  

Видео: Жесть Волжский / t.me

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