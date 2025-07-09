Ночной пожар под окнами дома перебудил жителей Волжского





В городе Волжском Волгоградской области в ночь на 9 июля произошел пожар, очевидцами которого стали жители домов на улице Оломоуцкой. По окнами дома №72 на стоянке загорелся автомобиль.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 00.50 на пульт диспетчера.

– Горел по всей площади легковой автомобиль на площади 5 кв. метров, Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.





По данным пожарных, пламя от горевшего автомобиля перекинулось и на соседний.

– Также произошло оплавление кузовных материалов на соседнем авто на площади 2 кв. м. Подразделения 13-ПСЧ ликвидировали горение в 01:02, – прокомментировали происшествие в управлении.

Видео: Жесть Волжский / t.me