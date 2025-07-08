Общество

Волгоградцы пополняют пункт буккроссинга изданиями из семейного архива

Общество 08.07.2025 13:52
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08.07.2025 13:52


Полка книгообмена на улице Краснознаменской, 12 открылась в марте 2024 года и успела увидеть тысячи книг и уникальных изданий – от неувядающей классики и любимых детских сказок до произведений современных авторов, художественной прозы, публицистики и технической литературы, которые сюда приносят волгоградцы. 
На днях полка буккроссинга  пополнилась изданиями, которые были переданы из семейной библиотеки дочерью старшего преподавателя кафедры русского языка как иностранного Волгоградского социально-педагогического университета – Эльвиры Александровны Ясковец.  
– Эти книги – часть семейной библиотеки, которая собиралась многие годы. Мама очень  хотела поделиться ими с теми, кто любит и ценит литературу. Полка книгообмена стала таким выходом. Надеюсь, эти книги снова найдут своего читателя, продолжат свою историю. Кто-то возьмет книгу с полки, прочитает её, поделится впечатлениями с друзьями, подарит кому-нибудь другому. Это ведь именно то, ради чего книги и существуют – нести знания, эмоции и истории дальше, – поделилась с ИА «Высота 102» волгоградка Елена Егорова.
Представители регоператора приняли в пункт буккросинка семейную коллекцию, отметив, что «судьба книг продолжается тогда, когда они путешествуют между людьми, делятся опытом поколений, вдохновляют новых читателей». 
Принести книги, которые больше не нужны или которыми хочется поделиться, и взять то, что хочется прочесть, можно по будням с 8:30 до 17:30 на улице Краснознаменская, 12.

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