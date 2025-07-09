Общество

В Волгоградской области обнаружили 77 кг форели с нарушениями хранения

Общество 09.07.2025 09:19
0
09.07.2025 09:19


Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ветеринарной службы на площадке юридического лица. Как сообщили в ведомстве, ветеринарным специалистом был оформлен производственный сертификат на 76,8 килограмма охлажденной форели, изготовленной из мороженного продукта. 

Таким образом, из мороженного сырья изготовили охлажденное путем размораживания, что является нарушением процесса хранения продукции при производстве.

По данному факту управлением в отношении предприятия было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. В адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.07.2025 10:41
Общество 09.07.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2025 09:56
Общество 09.07.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2025 08:44
Общество 09.07.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 21:47
Общество 08.07.2025 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 20:05
Общество 08.07.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 18:15
Общество 08.07.2025 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 15:38
Общество 08.07.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 15:36
Общество 08.07.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 15:22
Общество 08.07.2025 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2025 13:52
Общество 08.07.2025 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.07.2025 13:31
Общество 08.07.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 12:40
Общество 08.07.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 12:26
Общество 08.07.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 11:56
Общество 08.07.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2025 11:27
Общество 08.07.2025 11:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:55
Многодетным родителям пересчитают страховой стажСмотреть фотографии
10:41
37 кошек и собак из Волгограда отдохнули в Турции, Грузии и ЕгиптеСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом погрузчик покалечил своего водителяСмотреть фотографии
09:56
Уборочная кампания стартовала на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:38
«Умерла недалеко от дома»: под Волгоградом в лесополосе нашли тело пропавшей пенсионеркиСмотреть фотографии
09:19
В Волгоградской области обнаружили 77 кг форели с нарушениями храненияСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде сотрудника Гостехнадзора осудили за липовый учёт 70 спецавтомобилейСмотреть фотографии
08:49
В Волгограде на сокращённый маршрут №10С назначили временного перевозчикаСмотреть фотографии
08:44
У родителей есть лишние дети? Новых мопедистов задержала полиция ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:06
Савченко назвал стратегическим соглашение региона с федеральным центром по экспортуСмотреть фотографии
07:36
Ночной пожар под окнами дома перебудил жителей ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:17
В двух районах Волгоградской области обновят 13 км дорогСмотреть фотографии
05:41
Волгоградские пловцы взяли золотую и две бронзовые медали в СловакииСмотреть фотографии
21:47
Пекло до +39 при полном штиле ждет волгоградцев 10 июляСмотреть фотографии
20:56
«Могла уехать на попутке»: под Волгоградом пропала 73-летняя пенсионеркаСмотреть фотографии
20:24
Волгоградский «Ротор» начал продажу абонементов на сезон 2025/2026Смотреть фотографии
20:05
Оборот организаций Волгоградской области превысил 1 триллион рублейСмотреть фотографии
18:52
Жесткий кувырок фургона с арбузами заснял регистратор под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Пассажирку ошпарило в салоне маршрутки №159 «Волжский-Волгоград»Смотреть фотографии
18:15
В России с 2026 года следственные изоляторы переподчинят ФСБСмотреть фотографии
17:31
За наезд ответит? Сбивший чиновника водитель помещен в СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
«Надо проявлять характер»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в СаранскеСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде силовики забрали 7 автомобилей у должников прямо на дорогеСмотреть фотографии
16:00
Почти 4 млрд рублей вычетов по НДФЛ выплатят волгоградцамСмотреть фотографии
15:38
Новые дома построят на месте аварийной двухэтажки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Бюджету Волгограда добавят миллиард на образование и капстроительствоСмотреть фотографии
15:22
Железнодорожники организовали в Волгограде праздник ко Дню семьи, любви и верностиСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде 15 июля стартует процесс над водителем BMW ПакомСмотреть фотографии
14:03
Пытала утюгом и гнала из дома: в Волгограде мать-садистка захлебнулась в суде слезамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Волгоградцы пополняют пункт буккроссинга изданиями из семейного архиваСмотреть фотографии
 