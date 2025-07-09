В Волгоградской области обнаружили 77 кг форели с нарушениями хранения





Специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в деятельности ветеринарной службы на площадке юридического лица. Как сообщили в ведомстве, ветеринарным специалистом был оформлен производственный сертификат на 76,8 килограмма охлажденной форели, изготовленной из мороженного продукта.

Таким образом, из мороженного сырья изготовили охлажденное путем размораживания, что является нарушением процесса хранения продукции при производстве.

По данному факту управлением в отношении предприятия было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. В адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.

Фото: архив V102.RU