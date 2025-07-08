



В Волгоградской области водитель фургона, перевозивший арбузы, чудом уцелел в дорожно-транспортном происшествии по вине лихача на большегрузе. Момент жесткого ДТП на трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград» зафиксировал регистратор в одной из попутных машин.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 7 июля в 12-30 на 600-м км федеральной автодороги. На видеокадрах, опубликованных в Telegram, отчетливо видно, как водитель фуры выезжает на встречную полосу для обгона, а затем, возвращаясь на свою полосу, толкает по касательной «Газель», которая переворачивается через кабину.

Также на видео запечатлено, что водитель фуры, спровоцировавший ДТП, продолжил движение.

– В настоящее время водитель грузовика установлен. Им оказался житель Саратовской области, – сообщили в волгоградском Главке МВД.

Видео, фото: Жесть. Камышин / t.me