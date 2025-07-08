Волгоградское УФАС выдало школам предостережение по форме учеников

В Волгограде УФАС выдало руководителям нескольких образовательных учреждений предостережения о недопустимости нарушения закона, к которому может привести требование о покупке школьной формы у конкретного продавца, сообщили V102.RU в антимонопольном ведомстве.

Установлено, что на сайте школы № 33 и школы № 1 с углубленным изучением английского языка была опубликована информация о приобретении формы для учеников у конкретного продавца. Аналогичное требование разместила на своем сайте и школа №17. В сообщении даже был указан адрес магазина, где необходимо родителям покупать униформу для детей.

- Требование покупать школьную форму у конкретного производителя могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и нарушению статей 15, 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», - сообщили в УФАС.

Согласно предостережению ведомства, указанные школы должны до 5 августа убрать эту информацию с сайтов.

Ранее аналогичное предостережение было выдано в Волгограде школе № 35 имени летчика-космонавта П.И.Беляева.