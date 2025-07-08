Железнодорожники организовали в Волгограде праздник ко Дню семьи, любви и верности

Общество 08.07.2025 15:22
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08.07.2025 15:22
Пассажирам волгоградских электричек в честь Дня семьи, любви и верности сотрудники Приволжской железной доги подарили открытки в виде ромашек, а для самых маленьких провели викторину «Тайны семейного очага». Вопросы были связаны с семейными традициями разных народов, проживающих на территории Волгоградской области.
На вокзале станции Волгоград-2 все желающие могли нарисовать свою семью. Получившиеся творческие работы украсили зал ожидания. А учащиеся и преподаватели детской железной дороги приняли участие в региональном патриотическом фестивале «Вместе за семью!», где провели «Железнодорожную игротеку» и мастер-классы по работе с 3D-ручкой. Кроме того, представители детской железной дороги победили в конкурсе «Лучший ромашковый образ».
Празднование Дня семьи, любви и верности прошло также в Саратовской и Астраханской областях. Так, на вокзале Астрахани все желающие могли написать письма российским военнослужащим, чтобы поздравить их с праздником. Также состоялась благотворительная акция «Добрые вещи – с любовью», в ходе которой железнодорожники собрали вещи и обувь для постояльцев Центра социальной адаптации Астрахани.
Одним из самых необычных поздравлений с праздником стала познавательная квиз-игра с вопросами о семейных традициях и знаменитых династиях, прошедшая в пригородном поезде №6009 Саратов – Тарханы.
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