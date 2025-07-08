Оборот организаций Волгоградской области превысил 1 триллион рублей

Оборот организаций Волгоградской области в январе-мае 2025 года составил 1079,3 млрд рублей. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Волгоградстате.
Наибольший удельный вес в январе-мае 2025 года занимают обрабатывающие отрасли – 34,3%, или 370,0 млрд рублей, а также оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 32,9%, или 355,2 млрд рублей.
В структуре обрабатывающей отрасли преобладают: металлургическое производство – 21,9%; производство пищевых продуктов – 19,2%; производство химических веществ и химических продуктов – 17,7%.
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