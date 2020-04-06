В Волгоградской области выявили 7 новых случаев COVID-19





Семь новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальную информацию правительства РФ. Таким образом, в волгоградском регионе общее количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 15, один человек выздоровел.

Всего в России за сутки подтвердили 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах. Теперь коронавирус диагностирован у 6343 россиян, из них 406 выздоровели, 47 умерли.

Инфекция распространилась на 80 регионов РФ.

Фото-скрин с сайта стопкоронавирус.рф



